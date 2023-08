Stati Uniti: 26 senatori repubblicani criticano accordo per scambio prigionieri con l’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 26 senatori repubblicani degli Stati Uniti, guidati da Bill Cassidy e Tim Scott, hanno inviato oggi una lettera al segretario di Stato, Antony Blinken, e alla segretaria al Tesoro, Janet Yellen, per esprimere il proprio dissenso e “profonda preoccupazione” nei confronti dell’accordo per lo scambio di prigionieri concluso dall’amministrazione del presidente, Joe Biden. Lo si apprende da una dichiarazione diffusa sulla pagina di Cassidy sul sito web del Senato Usa. I 26 senatori, inoltre, “chiedono spiegazioni all’amministrazione Biden riguardo i circa sei miliardi di dollari sbloccati all’Iran in cambio della liberazione di prigionieri statunitensi”. “Mentre crediamo fermamente che gli Stati Uniti debbano utilizzare ogni risorsa appropriata per ottenere il rilascio dei cittadini americani detenuti ingiustamente all'estero, questa decisione corroborerà un pericoloso precedente e consentirà al regime iraniano di aumentare le sue attività destabilizzanti in tutto il Medio Oriente”, si legge nella lettera. “Quando l'amministrazione Obama ha sbloccato, nel 2016, 400 milioni di dollari in asset liquidati all'Iran, avevamo avvertito che questo pericoloso precedente avrebbe stabilito un prezzo per le vite americane. Sette anni dopo, l'amministrazione attuale sta pagando un riscatto di un valore di almeno quindici volte superiore a quella somma al principale sponsor del terrorismo a livello mondiale, in un'altra violazione della politica di lunga data degli Stati Uniti di 'nessuna concessione'”, hanno continuato i 26 senatori nella lettera. “Nella pubblicazione dell'Ordine Esecutivo 14078, il 19 luglio del 2022, la Casa Bianca aveva ammesso che ‘le organizzazioni terroristiche, gruppi criminali e altri attori che catturano ostaggi per trarne un guadagno finanziario, politico o di altra natura, nonché Stati stranieri che praticano la detenzione ingiusta, anche per ottenere vantaggi politici o per cercare concessioni dagli Stati Uniti, minacciano l'integrità del sistema politico internazionale e la sicurezza dei cittadini statunitensi e di altre persone all'estero’. Il rilascio di una somma così significativa al regime iraniano è in totale contraddizione con tale affermazione e servirà solo ad incoraggiare ulteriori sequestri di ostaggi per guadagno finanziario o politico”, hanno continuato i 26 senatori nella loro lettera a Blinken e Yellen. (Res)