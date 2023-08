Usa: vertice con Giappone e Corea del Sud, si apre “una nuova era di partenariato trilaterale” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader hanno ribadito l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed esortato Pyongyang ad abbandonare i suoi programmi nucleari e missilistici balistici. “Chiediamo a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di attuare pienamente tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza. Condanniamo fermamente il numero senza precedenti di lanci di missili balistici da parte della Corea del Nord, compresi i lanci multipli di missili balistici intercontinentali e le azioni militari convenzionali che costituiscono una grave minaccia alla pace e alla sicurezza nella Penisola coreana e oltre. Esprimiamo preoccupazione per le attività cibernetiche illecite della Corea del Nord che finanziano i suoi programmi illeciti di armi di distruzione di massa e missili balistici. Annunciamo la costituzione di un nuovo gruppo di lavoro trilaterale per guidare la nostra cooperazione, anche con la comunità internazionale, per contrastare le minacce cibernetiche della Corea del Nord”, si legge nella dichiarazione. (segue) (Was)