Usa: vertice con Giappone e Corea del Sud, si apre “una nuova era di partenariato trilaterale” (6)

- Infine, è stato ribadito il comune sostegno all'Ucraina. “Riaffermiamo il nostro impegno a stare al fianco dell'Ucraina contro la guerra di aggressione senza provocazione e brutale della Russia che ha scosso le fondamenta dell'ordine internazionale. Ci impegniamo a continuare a fornire assistenza all'Ucraina, a imporre sanzioni coordinate e robuste alla Russia e ad accelerare la riduzione della dipendenza dall'energia russa. Crediamo che la lezione duratura di questa catastrofica guerra di aggressione debba essere la volontà costante della comunità internazionale di difendere i principi dell'integrità territoriale, della sovranità e della risoluzione pacifica delle controversie. Riaffermiamo la nostra visione che quando questi principi fondamentali vengono respinti ovunque, ciò rappresenta una minaccia per la nostra regione. Siamo uniti nell'intento di assicurare che tali atti eccessivamente gravi non vengano mai perpetrati di nuovo”, hanno concluso i leader di Usa, Giappone e Corea del Sud, dichiarando di “lasciare Camp David con una determinazione e un ottimismo condivisi per il futuro”. (Was)