Indo-Pacifico: nei Principi di Camp David la visione condivisa di Usa, Giappone e Corea del Sud (3)

- Nella dichiarazione sui “principi di Camp David”, inoltre, Biden, Kishida e Yoon hanno affermato di perseguire opportunità “attraverso pratiche economiche aperte e eque che promuovano la stabilità finanziaria e mercati finanziari ordinati e ben funzionanti”, assicurando che la collaborazione fra i tre Paesi in materia di innovazione tecnologica “contribuirà alla vivacità e al dinamismo dell'Indo-Pacifico”. Nella dichiarazione si legge inoltre che Washington, Tokyo e Seul sono impegnate “nella cooperazione per affrontare il cambiamento climatico”, oltre che “a migliorare la cooperazione nello sviluppo e nella risposta umanitaria per superare collettivamente le questioni globali e le cause profonde dell'instabilità”. Biden, Kishida e Yoon, inoltre, hanno ribadito il loro impegno congiunto “a difendere i principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare quelli relativi alla sovranità, all'integrità territoriale, alla risoluzione pacifica delle controversie e all'uso della forza”. “Una minaccia a questi principi”, hanno precisato, “mina il loro rispetto in ogni luogo”. I tre leader hanno assicurato il loro impegno nel “promuovere lo stato di diritto e di garantire la sicurezza regionale e internazionale affinché tutti possano prosperare”. I tre Paesi sono intendono onorare gli “impegni in materia di non proliferazione come parti del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari” e “compiere ogni sforzo per garantire che le armi nucleari non vengano mai più utilizzate”, si legge ancora nei Principi di Camp David. Nel documento si sottolinea altresì l’impegno congiunto “a promuovere la partecipazione piena e significativa delle donne nelle nostre società e per i diritti umani e la dignità di tutti”. “Soprattutto, riconosciamo che siamo più forti, e l'Indo-Pacifico è più forte, quando Giappone, la Repubblica di Corea e gli Stati Uniti si uniscono come uno”, si legge nella conclusione. (Was)