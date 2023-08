Usa: vertice con Giappone e Corea del Sud, impegno a consultazione trilaterale in caso di minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, e il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, al termine dell’incontro tenutosi oggi a Camp David, si sono impegnati a “consultarsi a livello trilaterale”, al fine di “coordinare le risposte alle sfide regionali, alle provocazioni e alle minacce agli interessi collettivi e alla sicurezza”. Lo si apprende da una dichiarazione pubblicata dal sito web della Casa Bianca al termine dell’incontro di Camp David. “I nostri Paesi si riservano la libertà di intraprendere tutte le azioni adeguate, per difendere i propri interessi a livello di sicurezza e di sovranità. Questo impegno non prevarica né viola in alcun modo gli impegni derivanti dal Trattato di cooperazione e sicurezza reciproca tra il Giappone e gli Stati Uniti e dal Trattato di difesa reciproca tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Questo impegno non ha lo scopo di attribuire diritti e obblighi in base al diritto internazionale o nazionale”, si legge nella dichiarazione. (Was)