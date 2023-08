Milano: De Corato, capoluogo lombardo è terra fertile per criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di domenica 13 agosto, a due giorni dal Ferragosto, una coppia di turisti polacchi in zona Arco della Pace a Milano è stata derubata da tre giovani ragazzi rumeni, tutti minorenni. Da Porta Venezia/Buenos Aires all'Arco della Pace, si sono verificati diversi furti in una città completamente abbandonata dal Comune e dalla Polizia Locale. "Con le Giunte di Centrodestra Albertini e Moratti, a Milano, c'erano le 'Estati sicure' con presidio h24 di vigili in tutta la città. Ora, invece, il capoluogo lombardo è diventato terra fertile per spacciatori, ladri, delinquenti e criminali, soprattutto stranieri con precedenti e senza fissa dimora". Lo comunica in una nota l'On. Riccardo De Corato, sull'arresto di tre ragazzini minorenni romeni per furto ai danni di una coppia di turisti polacchi domenica mattina in via Melzi d'Eril a Milano.(Com)