Roma: ruba un camion e punta al Vaticano, per fermarlo gli sparano alle gomme (2)

- Un inseguimento durato diversi chilometri, attraversando mezza Roma, sorvegliato dall’alto anche da un elicottero della polizia; inseguimento lungo il quale il camion ha danneggiato auto e speronato mezzi delle forze dell’ordine che tentavano di fermarne la corsa. I poliziotti hanno anche esploso colpi di pistola in aria e, quando le condizioni lo hanno permesso, hanno anche sparato alle gomme. Soltanto così, in via Leone XIII, dopo essere passato per piazzale Ostiense, non molto lontano dal Vaticano, sono riusciti a fermarlo arrestandolo. L'uomo non aveva armi o esplosivo. (Rer)