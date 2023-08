Siria: un combattente curdo ucciso e tre feriti nell’attacco di un drone turco vicino Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un combattente curdo delle Forze democratiche siriane (Sdf) è morto e altri tre sono rimasti feriti, oggi, nell’attacco sferrato da un drone da guerra turco contro un veicolo militare nei pressi delle città di Nobl e di Zahraa, nella campagna settentrionale di Aleppo, in un’area sotto il controllo delle Forze armate di Damasco e delle milizie filo-iraniane. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, spiegando che il nord-est della Siria è teatro, dagli ultimi mesi, di un’intensificazione delle operazioni dell’aviazione da guerra turca contro le istituzioni civili e militari dell’Amministrazione autonoma del nord e dell’est, nota anche come Rojava. Dallo scorso 10 giugno, ad esempio, gli attacchi dei droni di Ankara sulle regioni controllate dalle Sdf e dalle Forze armate siriane governative a nord di Aleppo sono stati in tutto nove. Nel corso di tali attacchi, quattro combattenti delle Unità di protezione del popolo (Ypg) sono stati uccisi e cinque sono rimasti feriti, mentre il bilancio tra le fila dei militari di Damasco è stato di sei morti e 15 feriti. Intanto, sempre secondo Sohr, malgrado le sanzioni imposte ieri dal dipartimento del Tesoro statunitense, la brigata Suleiman Shah, sostenuta dalla Turchia, continua ad esercitare un certo controllo sul distretto di Afrin, nel governatorato di Aleppo. La formazione, inoltre, è accusata di imporre alla popolazione civile il pagamento di ingenti somme di denaro (tra i 1.500 e i 2.000 dollari) in cambio dell’autorizzazione a restare o a tornare nelle proprie abitazioni. (segue) (Res)