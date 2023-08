Banche: Bergamini (FI), giusto che diano extra contributo, ma no a disequilibri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia “è giusto che le banche diano un extra contributo per affrontare le tensioni che ci sono in questo momento”. “Ma questo prelievo – ha sottolineato ai microfoni del Tg3 – deve essere fatto in modo proporzionato, tale da non creare dei disequilibri proprio a quelle banche che sono più vicine ai territori e aiutano le nostre imprese e i liberi professionisti”. “Forza Italia – ha concluso – lavorerà in questa direzione con degli emendamenti". (Rin)