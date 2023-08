Calcio: Luciano Spalletti è il nuovo Commissario tecnico della Nazionale italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione italiana giuoco calcio ha comunicato questa sera di aver raggiunto l’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario tecnico della Nazionale italiana. L’allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro tecnico federale di Coverciano. “Diamo il benvenuto a Spalletti - dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina - la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi”, conclude il presidente. (Rin)