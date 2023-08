Argentina: Milei all'Fmi, tra le mie riforme “aggiustamento fiscale importante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato ultraliberale alla presidenza argentina e vincitore delle primarie, Javier Milei, ha tenuto un incontro con le autorità del Fondo monetario internazionale (Fmi) e ha comunicato loro una "serie di riforme che saranno attuate in caso di una sua vittoria alle elezioni. Tra queste "un aggiustamento fiscale importante, più importante di quello richiesto dal Fondo". L'incontro, riporta il quotidiano "Ámbito Financiero" citando fonti dell'organismo, è stato "un'opportunità per scambiare opinioni sulle attuali prospettive economiche dell'Argentina e comprendere le sue priorità di politica economica". La squadra economica di Javier Milei ha spiegato che tra le riforme che saranno attuate in caso di elezione spiccano, oltre a "un importante aggiustamento fiscale, più importante di quello richiesto dal Fondo stesso", l'unificazione di tassi di cambio, l'azzeramento del deficit finanziario attraverso la riduzione delle spese, un'"apertura dell'economia", "un aggiustamento che non sarà pagato dalla società o dalla produzione, ma dalla politica attraverso una profonda riforma dello Stato", la promozione di una "modernizzazione" delle leggi sul lavoro e la promozione di una riforma monetaria "che la faccia finita con la Banca centrale". (Abu)