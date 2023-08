Usa: vertice con Giappone e Corea del Sud, si apre “una nuova era di partenariato trilaterale” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Riaffermiamo pienamente la centralità e l'unità dell'Asean (Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, ndr) e il nostro sostegno all'architettura regionale guidata dall'Asean”, si legge ancora nella dichiarazione congiunta. “Stiamo lavorando collettivamente per sostenere l'energia sostenibile e promuovere la sicurezza idrica e la resilienza climatica nel bacino del fiume Mekong. Riaffermiamo anche il nostro sostegno ai Paesi delle isole del Pacifico”, hanno proseguito Biden, Kishida e Yoon, citando in particolare la sicurezza informatica, l'integrità finanziaria e la sicurezza marittima. Riguardo alla Cina, i leader hanno dichiarato: “Condividiamo le preoccupazioni riguardo ad azioni inconciliabili con l'ordine internazionale basato sulle regole, che minano la pace e la prosperità regionali. Richiamando la posizione pubblicamente annunciata di ciascuno dei nostri Paesi riguardo al comportamento pericoloso e aggressivo che sostiene rivendicazioni marittime illegali che abbiamo recentemente osservato da parte della Repubblica Popolare Cinese nel Mar Cinese Meridionale, ci opponiamo fermamente a qualsiasi tentativo unilaterale di cambiare lo status quo nelle acque dell'Indo-Pacifico. In particolare, ci opponiamo fermamente alla militarizzazione dei territori rivendicati; all'uso pericoloso di navi da guardia costiera e milizia marittima; e alle attività coercitive. Inoltre, siamo preoccupati per la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Ribadiamo il nostro fermo impegno nel diritto internazionale, inclusa la libertà di navigazione e di sorvolo, come riflessa nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos)”. (segue) (Was)