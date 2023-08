Brasile: influenza aviaria, Rio de Janeiro dodicesimo stato a decretare emergenza zoosanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del governo dello stato brasiliano di Rio de Janeiro hanno decretato l'emergenza zoosanitaria a seguito dell'aumento dei contagi di influenza aviaria altamente patogena su uccelli selvatici. In tutto, Rio conta 16 casi confermati, tuttavia le autorità hanno deciso di adottare lo status come "misura protettiva". Grazie al decreto le autorità potranno agire molto più velocemente, eliminando alcune barriere burocratiche nel caso in cui vengano rilevati casi di influenza aviaria. La misura durerà 180 giorni. Paranà è il dodicesimo stato dopo San Paolo, Santa Catarina, Goias, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe, Tocantins, Bahia, Mato Grosso do Sul e Espirito Santo, a decretare l'emergenza.(Brb)