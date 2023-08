Turchia: ministro Esteri in visita a Kiev la prossima settima per rilanciare accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, si recherà in visita ufficiale a Kiev, in Ucraina, la prossima settimana, con l'obiettivo di "esaminare le alternative per rilanciare l'accordo sul grano interrotto dalla Russia" lo scorso 17 luglio. Lo ha reso noto il sito web di informazione "Middle East Eye", specificando che la decisione giunge mentre Kiev sta proponendo un percorso alternativo per il trasporto dei prodotti agricoli. Secondo quanto riferito da "Middle East Eye", Fidan effettuerà il suo primo viaggio a Kiev come ministro degli Esteri il prossimo 25 agosto, per discutere di questioni bilaterali, del conflitto in corso in Ucraina e di un piano di pace per il Paese. L'annuncio di questa visita giunge mentre la Turchia e le Nazioni Unite stanno intensificano i loro sforzi per persuadere la Russia a rilanciare lo storico accordo sull’esportazione del grano ucraino attraverso i porti del Mar Nero, che, tra agosto 2022 e luglio 2023, aveva garantito il transito sicuro di 33 milioni di tonnellate di grano. Lo scorso 17 luglio, la Russia aveva ufficialmente informato la Turchia, l'Ucraina e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, del rifiuto di prorogare l'accordo sul grano, che garantiva un passaggio sicuro alle navi ucraine cariche di cereali, secondo quanto dichiarato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Da parte sua, il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aveva sottolineato che non appena sarebbero state soddisfatte le richieste di Mosca, la Russia "sarebbe tornata immediatamente all'attuazione di questo accordo". Le autorità di Mosca avevano infatti motivato tale decisione spiegando che la parte dell'intesa relativa alla Russia, sull'export di grano e fertilizzanti, non era stata rispettata. (Res)