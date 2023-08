Bosnia: Dodik domani in Ungheria, previsto incontro con premier Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) Milorad Dodik sarà domani a Budapest per partecipare alle celebrazioni nella chiesa ortodossa di Sant'Andrea. Domenica il leader serbo incontrerà il premier ungherese, Viktor Orban, per "rafforzare ulteriormente la cooperazione tra la Repubblica Srpska e l'Ungheria". "Discuteremo anche del progetto del parco eolico di Hrgud", ha aggiunto. Il parco è uno dei quattro progetti infrastrutturali che il governo tedesco ha sospeso in Repubblica Srpska a causa del perdurare della "politica secessionista dell'entità e del suo presidente". Dodik ha annunciato che anche il presidente serbo Aleksandar Vucic sarà presente in Ungheria. (Seb)