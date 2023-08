Senegal: sciopero della fame, leader di opposizione Sonko in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane in terapia intensiva il leader di opposizione senegalese Ousmane Sonko, ricoverato ieri all'ospedale di Main di Dakar dopo il malore provocato da un prolungato sciopero della fame. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale "Sud Quotidien", il politico è stato ammesso nel reparto di rianimazione nella tarda serata di ieri e rimane oggi in osservazione. Il malore seguiva 19 giorni di sciopero della fame, avviati da Sonko come forma di protesta per la sua detenzione. Il leader del partito ora dissolto Pastef nonché sindaco della città meridionale di Ziguinchor è stato condannato di recente a due anni di carcere con l'accusa di "corruzione dei giovani" in un caso in cui era imputato per presunta violenza sessuale su una dipendente di un centro estetico. Il suo arresto ha provocato violente proteste nel Paese. (Res)