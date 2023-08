Fisco: Calandrini (Fd’I), stretta su società "apri e chiudi" è successo del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati diffusi dall'Agenzia delle Entrate “certificano l'ottimo lavoro del governo anche nel controllo delle società ‘apri e chiudi’. In due mesi sono state chiuse 1.200 partite Iva e monitorate ben 500 aziende. Questo è stato possibile grazie alle misure inserite nell'ultima legge di Bilancio, che limitano l'operatività delle società sospette”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della V commissione Bilancio. “Fratelli d'Italia – ha proseguito – porta avanti questa battaglia da anni. Il governo Meloni ne ha fatto una priorità e la stretta di questi giorni riduce il fenomeno di quelle aziende che aprono e chiudono nel giro di pochi mesi per poi sparire nel nulla con un danno enorme sia per le casse dello Stato, - perché non versano quanto dovuto al Fisco, sia per i fornitori i cui prodotti e servizi restano non pagati. Un'altra promessa mantenuta". (Rin)