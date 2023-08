Usa: Biden riceve premier Giappone e omologo Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ricevuto il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, e l’omologo della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, presso la residenza di Camp David. L’obiettivo dell’incontro, scrive il “New York Times”, è cementare l'alleanza trilaterale per favorire accordi di sicurezza reciproca a fronte di una Cina sempre più assertiva. E’ la prima volta che Biden riceve capi di stato stranieri nella sua residenza nel Maryland ed è la prima volta che i leader dei tre paesi si incontrano in una riunione a sé stante piuttosto che a margine di più grandi raduni internazionali. “Rafforzare i legami tra le nostre democrazie è stata a lungo una priorità per me, fin da quando ero vicepresidente degli Stati Uniti”, ha detto Biden agli altri leader in una sessione introduttiva. "Questo perché i nostri paesi e il mondo sarebbero più sicuri" se si unissero, ha aggiunto. "Voglio ringraziarvi entrambi per il vostro coraggio politico che vi ha portato qui". "Oggi sarà ricordato come un giorno storico", ha detto per parte sua Yoon, mentre Kishida ha affermato che il fatto che i tre possano riunirsi "significa che stiamo davvero scrivendo una nuova storia a partire da oggi". (segue) (Was)