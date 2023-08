Siria: un combattente curdo ucciso e tre feriti nell’attacco di un drone turco vicino Aleppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel sud della Siria, intanto, secondo il quotidiano panarabo “Al Araby al Jadeed”, da questa mattina sono in corso proteste contro le difficili condizioni economiche nel Paese. Uno sciopero generale è stato proclamato nel governatorato di Al Suwayda, a maggioranza drusa, al confine con la Giordania. Alla protesta si sono uniti diversi villaggi del vicino governatorato di Daraa, dove sono stati scanditi slogan che reclamavano le dimissioni del presidente siriano, Bashar al Assad. A scatenare il malcontento popolare, sono stati soprattutto gli aumenti dei prezzi, causati dalla svalutazione della moneta locale, la sterlina siriana (questa settimana il cambio è di 15.000 sterline per un dollaro statunitense, mentre all’inizio dell’anno il cambio era di 7.000 sterline per un dollaro). Inoltre, il governo di Damasco ha stabilito un incremento dei prezzi dei carburanti, riducendo al contempo le sovvenzioni per i beni di prima necessità. Lo scorso 16 agosto, Assad aveva raddoppiato gli stipendi dei dipendenti pubblici, ma la situazione economico-finanziaria del Paese, appare fragile. (Res)