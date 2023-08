Taiwan: soste vicepresidente Lai negli Usa, Cina condanna grave violazione e annuncia “misure forti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lai è tornato questa mattina a Taipei dopo un viaggio di sette giorni in Paraguay, dove il 15 agosto ha presenziato alla cerimonia di insediamento del presidente Santiago Pena. Sia all’andata che al ritorno ha sostato negli Stati Uniti. Durante il viaggio di andata si è fermato per circa 25 ore a New York mentre al ritorno per circa dieci ore a San Francisco. In entrambi i casi il leader, candidato alle elezioni presidenziali del 2024, ha incontrato Laura Rosenberger, presidente dell’American Institute in Taiwan (Ait), l’ambasciata di fatto statunitense, e ha partecipato a eventi con le comunità taiwanesi locali. (Cip)