Libano: ministero Energia, necessaria importazione di carburanti per le forniture elettriche

- Non può esserci alcun piano sostenibile né un aumento delle forniture elettriche in Libano senza l’importazione di carburante, oltre a quello già acquistato dall’Iraq. Lo ha dichiarato oggi il ministero dell’Energia libanese, in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa “Nna”. “Per l’invio di carburante sono stati stanziati fondi complessivi per 300 milioni di dollari, in base alla decisione del governo, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale lo scorso gennaio”, si legge nel comunicato. Tuttavia, aggiunge il ministero dell’Energia, “solo 193 milioni di dollari sono stati utilizzati finora, quindi ne restano 107”. Inoltre, si legge ancora nel comunicato, “l’ultima lettera di credito per l’acquisto di carburante ha un valore di 58 milioni di dollari”, una cifra diversa dagli 80 milioni di dollari indicati precedentemente. Tale lettera di credito, secondo il ministero dell’Energia, è stata approvata dal ministro uscente delle Finanze, Youssef Khalil, che “ha chiesto alla Banca centrale (Banque du Liban, Bdl) di liquidarla”. Vale la pena ricordare che lo scorso maggio, il governo iracheno aveva accettato di aumentare forniture di petrolio al Libano, destinate ad alimentare le centrali elettriche, da un milione di tonnellate a 1,5 milioni di tonnellate. Concluso a luglio 2021 e avviato il mese di settembre successivo, l'accordo iniziale con l'Iraq riguardava una quantità di un milione di tonnellate di combustibile, su un periodo di 12 mesi, che il Libano avrebbe potuto scambiare con altri tipi di carburanti compatibili con le sue centrali, diversi dal combustibile prodotto dalla società statale irachena SOMO (State Oil Marketing Organization). L’accordo, teso a soddisfare una parte del fabbisogno energetico del Libano relativo alla sua fornitura pubblica di elettricità, era stato rinnovato nell'agosto 2022. (Lib)