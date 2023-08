Libano: l’Unrwa riprenderà domani le proprie attività nel campo profughi di Ain Al Hilweh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, giovedì 17 agosto, la direttrice di Unrwa in Libano, Dorothee Klaus, ha chiesto che "tutte le strutture colpite dai recenti scontri e appartenenti all'Unrwa in Libano siano messe in sicurezza". Inoltre, Klaus ha sottolineato che l'organizzazione ha ricevuto "notizie preoccupanti riguardo alla persistente occupazione delle sue strutture da parte di gruppi armati, tra cui un complesso scolastico situato nel campo profughi palestinese di Ain al Hilweh". Il campo di Ain al Hilweh ha assistito nella notte tra il 2 e il 3 agosto ai peggiori scontri armati da quando il conflitto è scoppiato lo scorso 29 luglio, nonostante il rispetto del cessate il fuoco per tutta la giornata precedente. Gli scontri nell'enorme campo profughi di Ain Al Hilweh, dove vivono circa 54 mila palestinesi, hanno contrapposto il gruppo Osbat al Ansar, formazione jihadista di matrice salafita (il salafismo è una forma di islam integralista, che si richiama alle tradizioni delle origini) e il movimento palestinese Fatah, al potere in Cisgiordania. (Lib)