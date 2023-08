Ambiente: Ama, intervento straordinario di pulizia e decoro a piazzale Ostiense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina Ama ha effettuato un intervento straordinario di pulizia e decoro di piazzale Ostiense in collaborazione con la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale di Roma Capitale. Gli operatori di Ama sono intervenuti con due squadre, un'idropulitrice, due spazzatrici e quattro camion per i rifiuti raccolti. Le operazioni di pulizia hanno riguardato il piazzale antistante la stazione della ferrovia Roma-Lido, Piramide e il piazzale Ostiense con una particolare attenzione alle aree interessate da un mercatino abusivo. “I nostri operatori, che desidero ringraziare, hanno svolto una bonifica su tutta l’area – ha detto in una nota il presidente di Ama, Daniele Pace – L’intervento si è reso necessario per contrastare il degrado alimentato da un mercatino abusivo che causava disagi e pericoli per la sicurezza dell’intero quadrante”. (Com)