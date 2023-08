Varese: Polizia sequestra a Malpensa 1200 chili di articoli pirotecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Cargo city di Malpensa la polizia sequestrato un enorme quantitativo di articoli pirotecnici, pari a circa 1.200 chili, destinati illegalmente al mercato europeo e spediti nella totale assenza delle previste autorizzazioni e prescrizioni di sicurezza. L'intervento degli Artificieri della Polizia di Frontiera ha consentito di identificare e classificare i prodotti e di ripristinare le condizioni di sicurezza. I 21.600 "fuochi" sequestrati, particolarmente pericolosi per l'elevatissimo potere esplosivo dato dalle particolari caratteristiche della polvere contenuta, rientrano nella categoria più a rischio e per questo il loro utilizzo è riservato a personale tecnico, altamente specializzato e munito di idoneo titolo di polizia. I primi accertamenti sulla filiera di trasporto e produzione hanno permesso di risalire a una nota azienda del centro Italia, cui era già stata revocata la licenza da parte delle competenti autorità prefettizie a causa della inosservanza delle disposizioni di legge. (Com)