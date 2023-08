Piemonte: Gribaudo (Pd), all’asilo di Castagnole Lanze ennesima discriminazione donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto successo all'asilo nido di Castagnole Lanze è l'ennesima discriminazione nei confronti delle donne, ancora una volta costrette a scegliere tra la maternità e il lavoro. “Da parte della nuova gestione dell'asilo c'è un atteggiamento inaccettabile, anti sindacale e in spregio a qualsiasi diritto". Così in una nota Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico, che aggiunge: "Far tornare al lavoro diversi mesi dopo rispetto alla fine del congedo obbligatorio di maternità, modificare il contratto da indeterminato a termine a luglio, sono delle violazioni gravi che mandano un messaggio pericoloso. Siamo dalla parte delle due maestre ma devono esserlo anche le istituzioni, dal Comune alla Regione, per tutelare l'occupazione e il diritto a essere lavoratrici e madri senza discriminazioni". (Rin)