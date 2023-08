Lombardia: Anas, ripristino pavimentazione su tratte statali Bergamo e provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato il ripristino notturno della pavimentazione in tratti saltuari e in corrispondenza delle rampe di svincolo della statale 342 Dir/A “Asse Interurbano di Bergamo” e della limitrofa SS470 Dir “della Valle Brembana”. Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da lunedì 21 e fino a venerdì 25 agosto è previsto il restringimento di carreggiata lungo l’Asse Interurbano (SS342 Dir/A) nel tratto compreso tra il km 0 e il km 4,700 con chiusura al traffico delle rampe di uscita da Bergamo e Lecco in direzione Dalmine. Durante i lavori a circolazione proveniente da Bergamo e Lecco potrà utilizzare in uscita lo svincolo di Curno procedendo su Via Curnasco e Via Enrico Fermi fino a immettersi sulla SS470 Dir. (segue) (Com)