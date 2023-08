Roma: Corrotti (Fd'I) su albero caduto a San Basilio, no a sciacallaggio politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito del ferimento dei ragazzi a causa della caduta dell'albero a San Basilio "intendo esprimere solidarietà e vicinanza alle famiglie dei ragazzi rimasti feriti in seguito alla caduta di un albero nel cortile delle palazzine Ater. Un evento grave e sul quale, sono sicura, la Regione Lazio andrà fino in fondo per fare piena luce e per chiarire le reali responsabilità dell'accaduto. Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, presidente della Commissione Urbanistica e Politiche abitative della Regione Lazio. Davanti a un episodio come questo – continua Corrotti – è vergognoso constatare che c'è chi, come il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti e il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Paolo Ferrara puntano ora il dito nei confronti dell'Amministrazione regionale, speculando politicamente su quanto accaduto, dimenticandosi, o volendosi dimenticare, che l'attuale maggioranza regionale si è trovata ad ereditare una situazione consequenziale a dieci anni di guida Zingaretti". (segue) (Com)