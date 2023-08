Roma: Corrotti (Fd'I) su albero caduto a San Basilio, no a sciacallaggio politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corrotti inoltre fa notare che "la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e degli alberi del lotto di San Basilio è in capo ad una associazione temporanea di imprese incaricata dalla precedente Giunta. La procedura in caso di necessità di abbattimento o potatura degli alberi a rischio ovvero quelli in classe D – evidenzia la consigliera Fd'I – prevede una comunicazione all'Ufficio Giardini di Roma Capitale, il quale autorizza l'eventuale taglio della pianta malata: la competenza, dunque, non dipende direttamente dalla Regione. Faccio notare che proprio Roma Capitale è in forte ritardo sulle autorizzazioni agli abbattimenti". (segue) (Com)