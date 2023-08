Roma: Corrotti (Fd'I) su albero caduto a San Basilio, no a sciacallaggio politico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scaricare quindi le responsabilità su chi da pochi mesi sta lavorando per riorganizzare le strutture competenti e avviare una nuova programmazione nel campo delle Politiche Abitative e sulla manutenzione delle stesse, è solo sciacallaggio politico, oltre ad essere un comportamento assolutamente scorretto e irrispettoso nei confronti dei ragazzi rimasi coinvolti in questo tragico incidente. Comunque, da lunedì avremo un quadro più chiaro e sarà impegno di questa amministrazione fare piena luce sull'accaduto e cercare immediatamente di capire come intervenire al meglio sulla manutenzione delle aree verdi di pertinenza delle case Ater", conclude Laura Corrotti. (Com)