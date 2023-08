Veneto: Zaia, solidarietà a troupe di Telenuovo aggredita a Padova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso la propria solidarietà alla troupe televisiva di Telenuovo aggredita oggi a Padova mentre chiedeva pareri a cittadini e turisti sui nuovi semafori intelligenti installati nella città dopo Ferragosto. "Stavano semplicemente facendo il loro mestiere – ha spiegato Zaia –, garantendo un'informazione il più possibile corretta, completa, affinché i cittadini abbiano la possibilità di essere informati. Tutto nei limiti del diritto di cronaca. Sono stati aggrediti senza alcun motivo in Prato della Valle e sono finiti al pronto soccorso". "Alla troupe di Telenuovo – ha proseguito – rivolgo gli auguri di pronta guarigione, ringraziandoli per il lavoro che svolgono quotidianamente e per seguire con attenzione e costanza le novità dei nostri territori. Se l'informazione locale sta crescendo è sicuramente anche grazie al loro contributo". "Episodi simili – ha concluso Zaia – non trovano alcuna giustificazione. La libertà di informazione e di critica è un diritto insopprimibile dei giornalisti e come tale va garantito. Il confronto è il sale della democrazia, ma non deve mai sfociare in odio o in episodi violenti, come quello accaduto oggi a Padova. Solo un giornalismo plurale e di qualità può contribuire al racconto di fatti di interesse pubblico". (Rev)