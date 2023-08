Costa d'Avorio: fonti stampa, presidente Ouattara in visita in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, è in Francia per una visita di cui non si conoscono dettagli. Lo riferisce "Actu Cameroun", secondo cui il presidente avrebbe lasciato Abidjan ieri, 17 agosto. La visita di Ouattara in Francia arriva nei giorni in cui si sta delineando la possibilità di un intervento militare in Niger, iniziativa promossa dalla Comunità economica dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao), di cui la Costa d'Avorio fa parte, in relazione alla quale ha dimostrato un convinto sostegno. Al termine del vertice Cedeao tenuto il 10 agosto nel quale i capi di Stato e di governo del blocco hanno manifestato il loro favore per l'intervento in Niger, Ouattara aveva auspicato che questo avvenga "il prima possibile" per rimuovere dal potere i golpisti che hanno rimosso il presidente eletto Mohamed Bazoum. Dichiarazioni che gli hanno attirato le ire della giunta nigerina e hanno provocato il richiamo dell'ambasciatore di Niamey in Costa d'Avorio.(Res)