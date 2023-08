Ecuador: domenica le elezioni generali in un clima di massima allerta sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa ieri in Ecuador la campagna elettorale per le elezioni generali anticipate in programma domenica 20 agosto. Più di 13 milioni di ecuadoriani si recheranno alle urne in un clima di estrema tensione, dopo l’omicidio, lo scorso 9 agosto, del candidato Fernando Villavicencio, ex giornalista investigativo e deputato che aveva denunciato corruzione e infiltrazioni criminali nello Stato. Una settimana dopo l'assassinio, il Consiglio elettorale nazionale (Cne) dell’Ecuador ha approvato la candidatura del giornalista Christian Zurita, in sostituzione di Villavicencio, per il movimento “Construye". Il giorno del voto, le preferenze assegnate a Fernando Villavicencio andranno al suo sostituto. (segue) (Brb)