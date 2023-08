Milano: De Corato, prima di chiedere aiuto il Comune utilizzi operatori Amsa per rimuovere alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune, "che dovrebbe avere un apposito servizio Amsa, con personale adibito a emergenze di questo tipo, prima di chiedere aiuto dovrebbe confidare sull’aiuto di questi operatori. A proposito, quanti ne sta impiegando per la rimozione degli alberi? Ne sono stati assunti altri a tempo determinato, in questo ultimo mese per far fronte a questa emergenza? Il Sindaco, prima di chiedere aiuto ai milanesi, dovrebbe dare risposte agli stessi sull'efficienza dell’Azienda Comunale. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, commentando l’iniziativa dell’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Milano “Insieme per il verde”. "Ma come è possibile che un Sindaco 'green' come si definisce Sala -sottolinea De Corato - non sia in grado con la propria Amministrazione di occuparsi delle aree verdi milanesi? Capisco la gravità del fenomeno temporalesco, ma così tanti alberi caduti non si erano mai visti e sono il frutto di una scarsa e disattenta manutenzione del verde che il Centrosinistra milanese, dal 2011 a oggi, ha fatto". "Dopo circa un mese ci sono ancora numerosi alberi a terra per le strade e diversi parchi chiusi in città, dal Sempione a Porta Venezia", conclude. (Com)