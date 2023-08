Fisco: Agenzia entrate, chiuse 1.221 Partite Iva, il 50 per cento tra Lombardia e Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha emanato 1.221 provvedimenti di cessazione d’ufficio della Partita Iva, in applicazione della nuova normativa diretta a scongiurare il fenomeno evasivo delle ‘partite iva apri e chiudi’. Lo riferisce l’Agenzia in una nota, spiegando che, di queste, 359 sono state intercettate e chiuse in Lombardia (29 per cento), 254 nel Lazio (21 per cento) e 166 in Campania (14 per cento). A seguire Toscana e Veneto con 105 chiusure. In tutte le restanti regioni i provvedimenti hanno interessato complessivamente 232 soggetti. I criteri di rischio per l’individuazione delle Partite Iva da sottoporre a controllo e i presupposti per la chiusura d’ufficio sono stati individuati in un Provvedimento delle Entrate firmato dal Direttore, Ernesto Maria Ruffini, il 16 maggio 2023. (segue) (Com)