India: Modi in Sudafrica e Grecia dal 22 al 25 agosto

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, sarà in Sudafrica, a Johannesburg, dal 22 al 24 agosto, su invito del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, per partecipare al vertice dei leader del gruppo Brics e all’evento speciale “Brics - Africa Outreach e Brics Plus Dialogue”. A margine avrà incontri bilaterali con alcuni dei leader presenti. Il 25 agosto Modi effettuerà una visita ufficiale in Grecia su invito dell’omologo Kyriakos Mitsotakis. Lo annuncia una nota del ministero degli Esteri indiano. (Inn)