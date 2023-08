Libia: Centro controllo alimentare, respinto carico di grano proveniente dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro per il controllo alimentare e dei farmaci della Libia ha respinto un carico di 26.300 tonnellate di grano proveniente dalla Russia, a causa dell'alta percentuale di chicchi infetti da parassiti, in violazione dello standard per l'importazione di grano tenero. Lo ha annunciato lo stesso Centro per il controllo alimentare e dei farmaci su Facebook. Secondo un rapporto del 2022 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), la Libia importa dalla Russia il 20 per cento del suo fabbisogno annuo di grano, con un consumo di 1,25 milioni di tonnellate di grano tenero all'anno. Il Centro libico per il controllo alimentare e dei farmaci ha inoltre reso noto che il carico di grano è arrivato nel porto di Khums, sulle coste occidentali della Libia. Quest'area portuale, tra l’altro, è stata al centro di un’altra importante questione negli ultimi giorni: il 16 agosto, il Centro turco per le strategie marittime e mondiali aveva annunciato l’ottenimento, da parte di Ankara, di una concessione di 99 anni a Khums per stabilirvi una base militare. Tuttavia, il giorno dopo, 17 agosto, l’annuncio è stato smentito dal Governo di unità nazionale della Libia. (Lit)