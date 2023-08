I fatti del giorno – Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Usa: ambasciatore Hood, oltre 600.000 donne sono "spina dorsale" del settore agricolo - Sono più di 600.000 le donne tunisine che rappresentano la "spina dorsale" del settore agricolo del Paese, ma molte sono costrette ad affrontare difficoltà fisiche, psicologiche ed economiche. Lo ha dichiarato oggi l'ambasciatore di Washington in Tunisia, Joey R. Hood, in un comunicato diffuso dal portale di informazione "Africa News Room". Hood ha avuto un incontro con i membri dell'Associazione delle donne rurali di Jendouba (Afrj) e con alcune donne impegnate nel settore agricolo al fine di monitorare l'andamento della collaborazione con l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) e di comprendere come stia contribuendo a migliorare la sicurezza delle condizioni di lavoro femminili. (segue) (Res)