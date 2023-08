I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Qatar: ministro Energia e ambasciatore Naama discutono progetto complesso chimico - Il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, e l'ambasciatore del Qatar ad Algeri, Abdulaziz Ali Naama, hanno discusso la creazione di un complesso chimico per la produzione di butene e polibutene in Algeria. Lo ha riferito l’agenzia di stampa algerina “Aps”, secondo cui il progetto coinvolge la società qatariota Power International Holding e la compagnia algerina per gli idrocarburi Sonatrach. Il ministro algerino ha affermato che “questo progetto strategico contribuirà in modo significativo alla diversificazione dell'economia nazionale e alla creazione di valore aggiunto e posti di lavoro”, evidenziando l’importanza di “investimenti nella ricerca e nello sfruttamento di nuove riserve di gas per sostenere il progetto”. Secondo Arkab, la "nuova legge algerina sugli idrocarburi" del 2019 è “un incentivo fondamentale per attirare gli investitori e intensificare le attività di ricerca, esplorazione e produzione di idrocarburi” e può giocare “un ruolo cruciale nell'incoraggiare gli investimenti in progetti come il complesso chimico”. Nel corso dell'incontro, è stato concordato che una delegazione di Power International Holding visiterà l'Algeria il prossimo mese, con lo scopo di consentire discussioni più approfondite in merito alla realizzazione del progetto, secondo quanto riferito da “Aps”. Infine, le due parti algerina e qatariota hanno elogiato il loro livello di dialogo e consultazione nel corso delle riunioni del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf), il cui prossimo vertice si terrà in Algeria a fine 2023. (segue) (Res)