I fatti del giorno - Italia (5)

18 ottobre 2021

- Pesca: Emilia-Romagna chiede al governo stato emergenza nazionale per Granchio blu - La Regione Emilia-Romagna chiede al governo “che venga deliberato lo stato di emergenza nazionale” per il granchio blu. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha avanzato la richiesta, anche su indicazione delle associazioni che rappresentano le cooperative di pesca del territorio, chiedendo che alla deliberazione faccia seguito un adeguato sostegno economico per assicurare alle Amministrazioni locali e ai pescatori investiti dal problema la possibilità di interventi urgenti, per contrastare i danni all’ecosistema ambientale e i danni economici a imprese e famiglie. A breve, dice la richiesta, la Regione provvederà a inviare (come da indicazioni del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) il report dei danni provocati dal granchio blu ai pescatori delle marinerie di Goro e Comacchio e, si afferma nella nota della Regione, “siamo disponibili a collaborare per i primi ristori sulla base dei 2,9 milioni dichiarati in disponibilità per tale emergenza dal governo da Lei presieduto”. “Ma si tratta solo di un primo stanziamento rispetto a quanto necessario – precisano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi – per un fenomeno la cui portata è ormai impressionante, come mettono in evidenza, in primo luogo, le associazioni dei pescatori. Un primo passo è stata l’autorizzazione alla cattura, al prelievo e alla commercializzazione, ma questo non basta. Questa specie sta mettendo in crisi un intero settore”. “Come Regione – concludono Bonaccini e Mammi – abbiamo anche proposto di aprire una linea di credito per le imprese dell’acquacoltura: di questo e delle altre problematiche parleremo nei prossimi giorni in un incontro con i pescatori e acquacoltori di Goro e Comacchio, assieme ai sindaci, per fare il punto della situazione”. (Rin)