- Indo-Pacifico: Casa Bianca, con Giappone e Corea del Sud impegno pluriennale per esercitazioni militari - Gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud s’impegneranno oggi a pianificare per diversi anni esercitazioni militari congiunte tra forze di terra, aeree e navali. Lo ha dichiarato il consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, durante un punto stampa a Camp David, dove è in programma oggi un vertice tra il presidente Joe Biden, l’omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol e il premier giapponese Fumio Kishida. (segue) (Res)