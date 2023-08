© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Danimarca: ministri Esteri siglano piano lavoro su clima, energia e ambiente - Il ministro degli Esteri danese Lars Loekke Rasmussen ha incontrato l'omologo cinese Wang Yi a Pechino: le due parti hanno firmato un programma di lavoro bilaterale su clima, energia, ambiente e salute. Lo riferisce il ministero degli Esteri danese. "Il nuovo programma di lavoro è positivo sia per il clima che per le esportazioni danesi. Il programma di lavoro è una continuazione dell'accordo di partenariato che abbiamo stipulato con la Cina nel 2008, che, in retrospettiva, era troppo ampio. Ora stiamo concentrando la nostra cooperazione sugli interessi comuni: clima, energia, ambiente e salute", ha affermato Rasmussen. Il ministro degli Esteri ha anche osservato che le aziende danesi sono leader nelle soluzioni verdi e sostenibili "che sono attualmente richieste in Cina". (segue) (Res)