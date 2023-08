© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietnam-Kazakhstan: presidente Tokayev in visita ufficiale dal 20 al 22 agosto - Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, sarà in visita ufficiale in Vietnam dal 20 al 22 agosto, su invito dell’omologo Vo Van Thuong. Lo annuncia il ministero degli Esteri vietnamita. Tokayev era atteso ad Hanoi dall’11 al 13 giugno, ma rinviò quella visita, ora riprogrammata,a causa degli incendi nella regione kazakha di Abay. I due Paesi hanno relazioni diplomatiche dal 1992. I loro scambi commerciali sono cresciuti dal lancio, nel 2016, dell’accordo di libero scambio tra il Vietnam e l’Unione economica eurasiatica (Uee) e hanno raggiunto 303 milioni di dollari l’anno scorso. L’obiettivo è arrivare a 1,5 miliardi di dollari entro il 2030. (segue) (Res)