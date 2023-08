© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: primo Consiglio dei ministri, premier Kakar invoca stato di diritto e tutela minoranze - Il nuovo primo ministro del Pakistan, Anwaar ul Haq Kakar, ha presieduto oggi il suo primo Consiglio dei ministri. Aprendo la riunione il premier ha sottolineato che il suo è un mandato per un “periodo di transizione” e che intende garantire l’ordine e lo stato di diritto. Kakar, in particolare, ha parlato di tutela delle minoranze, alludendo ai recenti attacchi contro la comunità cristiana, ma ha fatto riferimento anche alle violenze del 9 maggio, durante le proteste dei sostenitori del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) dell’ex primo ministro Imran Khan, esprimendo “delusione e disagio”. La squadra di governo comprende 24 membri, che hanno prestato giuramento ieri, di cui 16 ministri, tre consiglieri e cinque assistenti speciali, provenienti per la maggior parte dalla Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N) e dal Partito popolare pachistano (Ppp). (Res)