Roma: aggredisce personale sanitario al Centro salute mentale di Tivoli, arrestato 38enne

- Ha aggredito il personale sanitario e ha danneggiato del Centro salute mentale dell’ospedale civile “San Giovanni Evangelista” di Tivoli,per questo, i carabinieri della stazione di Tivoli Terme, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 38enne italiano denunciato per danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio. Il 4 agosto c’erano stati momenti concitati nella sala d’aspetto del Centro Salute Mentale dell’ospedale civile “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, dove un uomo in escandenscenze ha minacciato più volte i sanitari presenti, per poi prendere a calci la porta d’ingresso e scagliare a terra gli archivi presenti negli uffici. (segue) (Rer)