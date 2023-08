Roma: aggredisce personale sanitario al Centro salute mentale di Tivoli, arrestato 38enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uomo si è recato con la propria compagna, in cura presso il centro, esigendo per lei la somministrazione di una terapia farmacologica, negata dai medici poiché ritenuta non compatibile con le condizioni di salute della donna; è stato proprio il no dei medici a scatenare l’ira del 38enne, che al termine dell’azione violenta, si è allontanato dal luogo dei fatti. L’esito delle indagini condotte dai carabinieri di Tivoli Terme ha permesso alla Procura di Tivoli di richiedere ed ottenere dal Gip, l’emissione di una misura cautelare a carico dell’indagato, che è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari in esecuzione del provvedimento restrittivo. (Rer)