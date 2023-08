Ungheria: Orban, Europa centrale e Germania sono alleati naturali per preservare competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ungheria, Germania ed Europa centrale sono “inseparabilmente unite” e “i più naturali alleati per preservare la competitività”. Lo ha dichiarato il premier ungherese, Viktor Orban, parlando all’inaugurazione di una fabbrica di veicoli da combattimento a Zalaegerszeg, nell’Ungheria sudoccidentale. L’impianto è posseduto per il 49 per cento dal governo ungherese e per il resto dalla società della difesa tedesca Rheinmetall. Orban ha attirato l’attenzione sul fatto che, sebbene molti non coinvolti nell’industria militare pensino che gli investimenti siano dovuti alla guerra in Ucraina, Budapest sta in realtà prendendo decisioni in questa direzione fin da tempi non sospetti. La fabbrica di Rheinmetall a Varpalota, per esempio, è stata decisa nel 2020. “Tutto quello che vedete qui è avvenuto prima che altri si accorgessero che fosse necessario”, ha affermato Orban. L’impianto di Zalaegerszeg è pertanto il risultato della saggezza e della lungimiranza tedesca e ungherese, ha aggiunto. (Vap)