Monza: Rinnovata la convenzione con ATS Brianza per sostenere giovani con autismo (2)

- Nel caso di bambini o ragazzi autistici, il "Case Management" implica la valutazione approfondita delle esigenze; un piano personalizzato con terapie e interventi, il coordinamento tra professionisti, forme di monitoraggio e aggiustamenti; il supporto familiare e percorsi di transizione verso l'età adulta. Il budget massimo di risorse assegnate per la durata della convenzione è di 19.100 euro, e comprende le risorse per remunerare le prestazioni fornite dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023. "La valutazione accurata delle esigenze di adolescenti e giovani con disturbi dello spettro autistico, il coordinamento tra professionisti della cura sociale e sanitaria, il sostegno personalizzato offerto alle famiglie – afferma l'assessore a Welfare e Salute Egidio Riva – sono i cardini essenziali del percorso di accompagnamento all'età adulta. Per questo motivo il rinnovo della convenzione è fondamentale per garantire l'autonomia e indipendenza, e dunque la qualità della vita della vita, dei minori con autismo". (Com)