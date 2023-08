Brasile: leader afro-discendente uccisa a Bahia a colpi d'arma da fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agguato è stato portato avanti da due uomini che hanno agito con il volto coperto da casco. Sei anni fa il figlio della donna, Flavio Gabriel Pacífico dos Santos, era morto in circostanza simili. "La mia famiglia è perseguitata, mio fratello è stato ucciso allo stesso modo. Non ci fermeremo, il quilombo sarà sempre resistenza", ha detto un altro figlio della donna alla stampa. Negli ultimi mesi, denuncia la famiglia, l'anziana era stata più volte minacciata. La comunità agricola Quilombo Pitanga dos Palmares, guidata da Bernadete, è anche responsabile di un'associazione in cui più di 120 agricoltori producono e vendono farina, frutta e verdura. Circa 290 famiglie vivono nel sito di 854 ettari. Il terreno, secondo le ricostruzioni della stampa brasiliana più volte nelle mire di proprietari terrieri e organizzazioni criminali interessate nell'estrazione del legname e del sottosuolo. (segue) (Brb)