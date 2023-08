Fisco: Mef - Agenzia entrate, 8,8 miliardi di euro da prevenzione evasione nel 2023-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per prevenire gli inadempimenti tributari e rafforzare l’adempimento spontaneo, è atteso un gettito, in termini di “versamenti da parte dei contribuenti per effetto delle azioni di prevenzione”, di 2,8 miliardi di euro nel 2023, a cui si aggiungono 3 miliardi nel 2024 e altrettanti nel 2025, per un totale di 8,8 miliardi di euro. È quanto emerge dalla convezione triennale 2023-2025 stipulata dal ministero dell’Economia e delle Finanze con l’Agenzia delle entrate. (Rin)