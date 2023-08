Maltempo: a Milano riapre il parco del portello oltre ad altre quattro aree verdi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 12 agosto sono stati restituiti alla fruizione pubblica il parco Giovanni Paolo II (ex parco delle Basiliche), il giardino Roberto Bazlen e il parco di Villa Scheibler. "In attesa della riapertura dei Giardini Montanelli, obiettivo che contiamo di raggiungere entro la fine del mese, stiamo lavorando con le squadre tecniche per consentire, già dalla prossima settimana, l'accesso al Museo di Storia Naturale e al Planetario – dichiarano gli assessori Elena Grandi (Verde) e Tommaso Sacchi (Cultura) –. Si tratterà di percorsi in sicurezza delimitati e sorvegliati che consentiranno a visitatori e visitatrici di riappropriarsi di due importanti presidi culturali della nostra città. Un risultato che riteniamo importante in quell'ottica di ritorno alla normalità per cui tutti e tutte, incessantemente, stiamo lavorando". Percorsi in sicurezza saranno predisposti anche in Largo Marinai d'Italia per consentire domenica 20 agosto la programmazione del film, originariamente previsto il 18, nell'ambito della rassegna "Anteo nella città". (Com)